Après son échec à Manchester City , l'attaquant ivoirien a choisi de revenir à Swansea lors du mercato estival mais l'OM avait sans doute un coup à jouer. "J'en ai entendu parler. Mais il n'y a pas vraiment eu de contacts concrets. C'était plus le cas avec Lille . C'est avec eux que j'avais des contacts (...) Le projet de l'OM aurait pu m'intéresser. C'est un bon projet. J'ai pu parler avec quelques joueurs du club. Mais Swansea a été plus concret. Je ne voulais pas attendre et me mettre dans le doute", a expliqué l'ancien attaquant des Citizens lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.