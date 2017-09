Mondial 2018 : le Ghana peut encore rêver

Dans l'obligation de s'imposer, les Black Stars ont réalisé une grande performance et l'attaquant de l'Atlético Madrid Thomas Partey s'est offert un triplé. Boakye a lui aussi réussi une belle prestation avec un doublé à la clé. L'Egypte (6 points) et l'Ouganda (7 points) s'affrontent dans la soirée et restent en bonne position dans ce groupe dont seul le premier disputera la prochaine Coupe du Monde