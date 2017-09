Euro 2019 (Q) : les Bleuets se sont fait très peur

Absents des dernières compétitions internationales, les Bleuets se doivent d'obtenir leur qualification dans un groupe qui semble à leur portée mais leur premier rendez-vous disputé à la MMArena face au Kazakhstan a été plus que laborieux. Les Français ont certes obtenu la victoire (4-1) mais les joueurs de Sylvain Ripoll ont joué presque toute la rencontre à onze contre dix après l'expulsion de Shadmanov dès la 3e minute de jeu suite à une main grossière dans la surface.Malheureusement, Harit a manqué ce penalty qui aurait mis les Bleuets dans les meilleures dispositions possibles. Le Kazakhstan a ouvert le score sur sa seule occasion par Zhalmukan après une inattention de la défense française. Terrier (71e, 83e, 87e) et Bamba (74e) ont finalement permis aux Tricolores de s'imposer dans les 20 dernières minutes. Le Kazakhstan est leader du groupe 9 avec 4 points après trois journées mais la France n'a disputé qu'une seule rencontre pour le moment. La Slovénie, la Bulgarie, le Monténégro et le Luxembourg sont également présents dans ce groupe.