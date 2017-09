Le projet de l'OM remis en question, Immobile a sauvé l'Italie... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le quotidien L'Equipe exprime ses craintes autour de l'Olympique de Marseille. Le projet du club phocéen "a pris du plomb dans l'aile après un été agité", avec un mercato estival terminé dans la difficulté notamment avec l'arrivée tardive d'un attaquant (Mitroglou).On poursuit avec le Corriere dello Sport et la victoire étriquée de l'Italie contre Israël (1-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Grâce à un but de Ciro Immobile , la Squadra Azzurra se rapproche des barrages. Mais l'Espagne garde la tête avec trois points d'avance.On enchaîne avec le journal catalan El Mundo Deportivo et la démonstration de l'Espagne sur le terrain de la modeste sélection du Liechtenstein (8-0). Cette victoire, qui confirme celle contre l'Italie, rapproche la Roja de la Russie. Il ne manque plus que trois points aux coéquipiers d' Isco Pour terminer, José Mourinho s'est confié sur sa situation avec Manchester United. Arrivé sur le banc l'été dernier autour d'un contrat de trois saisons, le technicien portugais n'est pas obnubilé par le fait de parapher un nouveau bail. Pour rappel, les Red Devils sont en tête de la Premier League