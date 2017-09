"J'ai choisi l'OM car beaucoup de personnes m'ont dit de ne pas venir, à cause de l'ambiance chaude, des gens qui oublient vite... Moi, j'aime où il y a la merde. Je suis comme ça, on ne me changera pas, j'ai besoin de ça, a d'abord lâché l'ancien Turinois sur les conditions de sa venue. Ce match contre Monaco fait mal. Six buts, ça fait beaucoup, c'est difficile à digérer. Maintenant, ce n'est que trois points de perdus. Contre Rennes, on n'a plus le choix, il faut effacer les doutes le plus rapidement possible. Il ne faut pas se foutre de la gueule des supporters. Je ne sais pas qui a dit que le projet de l'OM, c'était pour tout de suite, qu'on allait gagner tout de suite, qu'on allait faire venir Messi."