Sur le site de la Fédération ivoirienne de football, le latéral droit regrette la trop grande importance accordée aux affaires extra-sportives le concernant. "Je suis moralement libéré. Je quitte le PSG qui m'avait proposé un nouveau contrat de trois ans pour une autre aventure. J'ai refusé pour diverses raisons. J'ai envie de découvrir une autre vie parce qu'à Paris, je n'ai pas été respecté à ma juste valeur. On s'est attardé sur beaucoup de détails, on a pensé plus à autre chose qu'au footballeur." Avant de poursuivre : "J'ai eu une affaire avec la police qui a été amplifiée par la presse européenne. Normalement, quand une affaire dure un an ou plus, on tourne la page. Mais dans mon cas, il y a eu trop de tapage. Si je n'étais pas moralement fort, j'aurais craqué."