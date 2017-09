L'attaquant de 18 ans a d'abord justifié son arrivée dans la capitale. "C'était important de rentrer dans la ville où j'ai grandi (...) J'étais dans l'optique de rester à Monaco. J'ai parlé avec ma famille et pris la décision de rejoindre le PSG." Confirmant que le transfert de Neymar a joué dans sa décision - "C'est un avantage supplémentaire, c'est extraordinaire de jouer avec" - l'ex-Monégasque se montre ambitieux non sans faire preuve d'humilité par rapport à son statut. "J'arrive dans un vestiaire où j'ai le palmarès le plus maigre. Il faut se faire petit et apprendre. J'ai beaucoup à prouver. Le projet du PSG va me permettre de me développer. Je suis un affamé de titres, un compétiteur, je veux gagner."