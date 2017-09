Invité par le journal Ouest-France à donner son sentiment sur le recrutement, le technicien italien n'a pas caché sa déception. "Le président a fait son maximum pour me satisfaire. Maintenant, si on me demande si je suis content, c'est non. Je ne suis pas content, mais j'entends les difficultés de ce mercato (...) Ce mercato a été difficile pour lui et pour moi aussi. J'ai refusé des joueurs, mais j'ai aussi dit oui à beaucoup de joueurs qu'il m'a proposés, sauf qu'il s'est avéré impossible de les prendre (...) Le mercato est terminé, donc il faut travailler. Maintenant, je veux jouer." Le début de saison donne plutôt raison à l'ancien entraîneur de Leicester, les Canaris n'ayant pris que quatre points sur douze possibles avant un déplacement à Montpellier samedi soir.