PSG : Emery confirme Mbappé à Metz

"Mbappé s'est entraîné cette semaine. Il est prêt à être dans le groupe et à commencer avec nous. On en a très envie. Il peut jouer en pointe, à gauche ou à droite. J'ai expliqué à Kylian comment on voulait que l'équipe et lui jouent. Il a 18 ans, mais il a une grande maturité pour entrer dans le groupe et dans notre identité tactique. Il va être bien ici", a indiqué l'entraîneur espagnol au cours d'un point presse. Avant de donner des nouvelles de son groupe. "Di Maria est blessé, c'est le pire de cette trêve. Verratti est suspendu. On va voir si Thiago Silva est blessé. Les autres sont bien."