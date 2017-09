Ligue 1 : Braillard, ancien ministre des sports, dézingue le PSG

"Lorsque le PSG avait fait payer la manche de son maillot par QSI pour 200 millions d'euros, le club s'était fait taper sur les doigts par l' UEFA , car il existait un texte sur le prix du marché et l'UEFA estimait que le maillot avait un prix du marché. Aujourd'hui, le maillot le plus cher du marché, c'est Manchester United avec Chevrolet, et ces 35 millions d'euros (Chevrolet verse 65 millions d'euros par saison pour être sponsor maillot de Man Utd, Ndlr). Donc, on a beau contourner la règle, on se fait rattraper par la brigade. Et j'ai un peu peur concernant Mbappé, et même sur Neymar , alors que l'on voit que l'effectif n'a pas été affaibli. Car on ne parle pas non plus des salaires. Et la grande difficulté pour le PSG, comme l'auraient d'autres clubs français, c'est qu'ils sont limités sur le plan des recettes. Ils ont un stade de 40 000 places, et ils ne peuvent pas trouver un magicien qui le transforme en stade de 80 000 places. Ils sont limités sur les droits télévisions car le contrat est acté jusqu'en 2020 et sur les recettes du marketing, même s'ils vont vendre beaucoup de maillots, ils seront limités par la clause de la manche. Le PSG a voulu contourner les règles et on verra ce que dit l'UEFA", a lancé l'ancien ministre des Sports, dont on voit très bien pourquoi il est très ami avec Jean-Michel Aulas