PSG : Emery dithyrambique avec Mbappé

"Kylian est le type de joueur que chaque entraîneur voudrait. En premier lieu, il peut jouer comme attaquant pur, mais aussi sur les côtés, à gauche et à droite. Mbappé va nous apporter sa qualité individuelle, il a une énorme marge de progression, a assuré l'entraîneur parisien. Il sait marquer, faire des passes décisives, garder le ballon... Tout cela va nous donner plus d'options en attaque. J'ai évoqué son positionnement avec lui, quelques minutes après son arrivée. Dès cette première conversion avec Kylian, j'ai senti qu'il aimait le football. Il regarde beaucoup de matchs, et quand on parle avec lui de tactique, il comprend instinctivement. Il a 18 ans certes, mais déjà une vraie maturité. Avec cette mentalité, il va très bien se fondre dans le groupe, dans le club et, avec les entraînements, il va appréhender rapidement notre idée de jeu. Il a fait un choix fort en restant en France, il pense comme nous que le Paris Saint-Germain va continuer à grandir très sensiblement. Il veut écrire une belle histoire ici, à nos côtés."