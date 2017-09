Lille : Bielsa a jugé le début de saison

"On sait qu'on n'est pas à la hauteur des attentes. Sur les neuf derniers points en jeu, on n'en a pris qu'un contre des équipes en théorie inférieures, a-t-il confié aux journalistes. Il n'y a pas d'excuses, mais des explications qui indiquent que je suis le responsable. En revanche, nous avons été, nous sommes et nous serons capables de répondre, d'être présent lors de chaque match à disputer. Arriver à obtenir un rendement proportionnel aux qualités des joueurs, c'est le but de l'entraîneur."