Lille : Lopez a répondu à De Préville

Au micro de SFR Sport, Gérard Lopez a répondu à Nicolas De Préville, lequel avait indiqué que les Nordistes l'avaient vendu pour des raisons économiques.



"Je pense que Nicolas est un bon joueur de foot, après je ne crois pas que ce soit un économiste avéré.. Il est vrai que le LOSC avait décidé de vendre des joueurs. Mais on a eu une offre de 25 M€ en début de mercato pour Yves Bissouma. Donc ce n'est pas seulement l'appât du gain, sinon on aurait pu vendre d'autres joueurs. On a décidé de gérer le club sans prendre trop de risque, il faut garder un certain équilibre et on a fait le choix de vendre Nicolas plutôt qu'un autre joueur", a expliqué le propriétaire du club lillois.