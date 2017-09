Celtic : McGregor donne son avis sur le duel contre le PSG

"Pour être honnête, c'est une bonne chose pour nous de tester d'entrée de jeu ce qui se fait de mieux et de plus fort. Ils vont placer la barre. Après, le montant dépensé sur le marché des transferts a vraiment atteint des niveaux ridicules, cela ne veut plus rien dire. Sans cela, on avait déjà pu voir que le PSG avait de grosses qualités, car ils ont quand même fait exploser le Barça 4-0 lors de leur match aller. Mais le 6-1 du retour a montré que tout était toujours possible dans le football. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer avec le Celtic", a notamment déclaré le milieu de terrain.