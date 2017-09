"Je crois qu’il a un peu la tête qui a gonflé, notre ami Marco Verratti. A force de dire qu’il est bon, qu’il est talentueux, que c’est le meilleur etc J’ai l’impression qu’il s’est perdu. Il s’est perdu déjà depuis un moment avec son hygiène de vie, dans son attitude J’espère qu’il va vite se reprendre car il est à un moment clé de sa carrière. Je crois que si le PSG a fait signer ce garçon, qu'il l'a amené là où il est, c'est pour qu'il fasse gagner le PSG. Avoir cette attitude en voulant partir au Barça, "parce qu'avec eux je vais gagner des titres", je trouve que c'est une attitude un peu peureuse, c'est à lui de montrer sa force ! Et ça je ne l'ai jamais entendu dans son discours", a déclaré le consultant au micro de RMC.Il pense que l'Italien est en train de passer à côté de sa carrière : "Je pense que ce garçon a besoin d'un grand frère comme à l'époque avec Zlatan Ibrahimovic . Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est à lui de prendre le relais, il y a des joueurs qui progressent à côté de lui, je pense à Rabiot. Lui ne progresse pas, son attitude avec les arbitres est toujours aussi déplorable, a-t-il souligné. Je pense qu'il est temps que Verratti se mette à faire ce qu'il faut pour être un très grand joueur, à l'heure actuelle il est juste un bon joueur et ça s'arrête là."