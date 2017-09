OM : Poulmaire tape du poing sur la table

"Je ne vais pas parler au nom de Frank McCourt . J'étais avec lui à Monaco. Il connaît le sport, il est serein, il connaît les enjeux, la pression, a déclaré l'avocat. Il va faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Quand Frank a repris le club, il était 14e, dans une situation que tout le monde le sait. On ne sait pas ce qui aurait pu devenir sans lui. On se rappelle de Lens avec Mamadov ou encore de l'OM à l'époque Kachkar. Quand tu parles aux supporters de l'OM, il y a de la sagesse et l'envie de gagner. Entre le propriétaire et les supporters, il y a la même envie. J'ai l'impression que dans le projet de certains clubs, il y a des stratégies géopolitiques ou de faire de l'achat-revente. McCourt est venu pour gagner, il l'a dit. Il ne s'appelle pas le Champions Project 2017-2018. Comme Rome, l'OM ne va pas se faire en un jour. Je voudrais te dire qu'il a revu ses plans ou qu'il a des regrets, mais ce n'est pas le cas. Après le match contre Monaco, on a eu des discussions et il veut toujours faire gagner l'OM."