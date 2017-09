Tottenham : Pochettino a eu une longue conversation avec Aurier

"J'ai parlé avec lui bien sûr, de choses et d'autres, mais je suis quelqu'un qui regarde devant. Je ne connaissais pas sa vie avant. Nous avons eu une longue conversation, il sait très bien comment nous sommes, ce que nous attendons de lui et de tous les joueurs sur leur comportement au sein du groupe. Nous devons garder une dynamique, je lui fais confiance, je suis convaincu qu'il peut réussir ici et aider l'équipe", a déclaré l'Argentin aux médias.