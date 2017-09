FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le journal L'Equipe a accordé un entretien à Kylian Mbappé, le nouvel attaquant du PSG. L'ancien Monégasque dit qu'il ne veut "pas être un figurant" dans la capitale, faisant référence à la présence de Neymar . Le natif de Bondy effectuera ce soir ses débuts sur le terrain de Metz.On poursuit avec le Corriere dello Sport qui s'exprime sur la reconversion de Francesco Totti. Retraité des terrains, la légende de l'AS Rome envisage désormais de s'installer sur un banc. L'Italien de 40 ans va ainsi participer à des cours avec l'Association italienne des entraîneurs.On enchaîne avec le quotidien Sport et l'entretien entre Josep Maria Bartomeu et Andrés Iniesta. Le président du FC Barcelone a parlé avec le milieu de terrain espagnol dans le but de l'inciter à terminer sa carrière au Camp Nou , et ainsi à ne pas rejoindre la Juventus Turin Pour conclure, Sky Sports est revenu sur le transfert à Liverpool d'Alex Oxlade-Chamberlain. L'ailier anglais a indiqué que sa venue à Anfield était "la seule option" pour lui. Le footballeur âgé de 24 ans doit effectuer ses premiers pas avec les Reds face à Manchester City