Metz-PSG, Man City-Liverpool... Le programme TV du weekend

La passe de trois pour Milan ?

On débute avec la 5e journée de Ligue 1 et le déplacement du PSG à Metz, vendredi à 20h45 sur Canal +. Face à des Grenats derniers du classement, le club parisien peut s'offrir une cinquième victoire d'affilée. Dimanche, à 21 heures sur Canal +, on suivra le comportement de l'Olympique de Marseille contre Rennes. Une réaction de l'équipe phocéenne est attendue après la déroute subie à Monaco (6-1). Mais les Bretons, 19es, sont aussi en quête de rachat.On file de l'autre côté de la Manche pour évoquer la 4e journée de Premier League marquée par le choc entre Manchester City et Liverpool , samedi à 13h30 sur SFR Sport. L'une de ces deux formations, qui ont pris sept points, peut prétendre à la première place provisoire en cas de succès. Le même jour, à 16 heures sur SFR Sport, la prestation d' Arsenal face à Bournemouth sera scrutée de près, les Gunners restant sur une humiliation à Anfield (4-0).On continue avec la 3e journée de Liga qui verra le Real Madrid accueillir Levante, samedi dès 13 heures sur BeIN Sport 2. La Casa Blanca voudra récupérer les points perdus contre Valence (2-2). Opposé au Camp Nou à son voisin l'Espanyol Barcelone, samedi à 20h45 sur BeIN Sports 2, le FC Barcelone d' Ernesto Valverde peut signer un troisième succès d'affilée après le Betis Séville et le Deportivo Alavés. Et ainsi s'assurer de rester devant le rival merengue.Pour finir, il faut parler de la 3e journée de Serie A avec la rencontre entre la Juventus Turin et le Chievo Vérone, samedi à 18 heures sur BeIN Sports 2. En tête du classement, les Bianconeri n'ont à priori pas grand-chose à craindre de ce match. Dimanche, à 15 heures sur BeIN Sports 2, le Stadio Olimpico sera le théâtre d'une jolie opposition entre la Lazio Rome et l'AC Milan. Les Rossoneri ont remporté leurs deux premières sorties et entendent confirmer.