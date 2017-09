"Il y a eu une période d'abattement, de déception, puis le caractère et la motivation reprennent le dessus. Pour reprendre une citation, 'il n'y a qu'une réponse à la défaite, c'est la victoire'", a-t-il lancé. S'il s'attend à une opposition difficile, il espère prendre les trois points : "Je pense que l'OM a été blessé et montrera dimanche sa confiance, sa motivation et son esprit conquérant. On veut gagner les trois matchs qui arrivent, mais on commence par celui de dimanche. Il ne faut pas tout résumer à une large défaite à Monaco. À nous de démontrer qu'on a travaillé, cette semaine."