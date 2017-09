Liverpool : Klopp explique pourquoi il n'a retenu Coutinho

"Nous devons essayer et le préparer pour le reste de la saison. J'ai décidé de ne pas l'inclure, a-t-il confié aux journalistes. Nous avons toutes ses données, fournies par la Fédération brésilienne, comme l'intensité des entraînements. Tout est OK. Il aurait pu jouer 15-20 minutes, mais il a accepté ma décision. Nous avons eu une très bonne conversation. Il était de très bonne humeur et son entraînement était encore mieux. Nous avons 7 matchs de prévu en 3 semaines. Il n'y aura plus le temps de s'entraîner."Certains médias rapportent des tensions entre le Brésilien et ses dirigeants.