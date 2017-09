PSG : Mbappé confie ses grandes ambitions pour la saison

"Personne ne peut vous interdire de rêver. Bien sûr, je rêve de la gagner dès cette année, mais ce sera à nous de répondre présents dans les moments-clés. C'est facile de parler en septembre mais ce qui compte, ce sera de pouvoir aussi le dire en février quand ce sera les huitièmes de finale, si on est qualifiés, et ainsi de suite", a-t-il expliqué. L'équipe est taillée pour la C1. Il faudra toutefois le démontrer sur la pelouse : "Nous avons une super équipe, des supers joueurs, l'un des meilleurs joueurs du monde ( Neymar ), si ce n'est le futur meilleur joueur du monde. On a vraiment une équipe bâtie pour tutoyer les sommets. Maintenant, sur le papier, c'est bien beau. Il faudra le prouver sur le terrain", a-t-il notamment ajouté.