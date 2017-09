OL : Genesio est l'homme de la situation, estime Tousart

"Il y a plein de choses qui se passent dans l'entourage du club et c'est forcément une tâche compliquée d'être coach. Il est beaucoup critiqué mais je pense que c'est l'homme de la situation. Il peut nous faire aller là où on veut aller en Ligue 1 et en Europa League . C'est à nous de concrétiser sur le terrain", a déclaré le milieu de terrain.