"L'intérêt du Barça ? On m'a dit ça. Max (Lopez) est au coeur du projet de l'OM. On va le bâtir avec nos jeunes joueurs, donc on a tout intérêt à garder ces joueurs-là. Je ne sais pas si cette rumeur est vraie ou pas, mais on veut construire autour de lui", a indiqué l'entraîneur phocéen.