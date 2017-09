OM : Garcia est convaincu que Mitroglou va plaire au public

"Kostas Mitroglou doit guérir et parfaire sa condition physique. C'est comme une préparation, car il a été blessé et n'a pas joué depuis longtemps. (...) Ce n'est qu'une blessure musculaire, même si ça l'empêche de démarrer. Je suis ravi de son arrivée, c'est le profil que l'on recherchait. On attendra qu'il soit opérationnel pour lui montrer notre confiance et lui nous aider. On le récupérera après la série de trois matchs", a expliqué le technicien. Et d'ajouter : "On va le laisser jouer, quand il jouera, je suis sûr que tout le monde l'aimera. C'est un guerrier, il va nous aider, avec son profil. Les avoir, lui et Valère (Germain), c'est une richesse pour l'OM. Je n'oublie pas Clinton (Njie), qui a un profil encore différent. Le groupe est très étoffé."