Monaco : Vasilyev sait quoi faire des revenus du mercato

"Les travaux du nouveau centre de performances de La Turbie vont débuter début 2018 pour un investissement de 50 millions d'euros. Ce sera un des centres de performances les plus modernes d'Europe. Comme quoi on gagne beaucoup d'argent, mais on le réinvestit. La rénovation de Louis-II pour 240 ME ? Il restera un stade omnisports. On a toujours eu un dialogue constructif avec le parlement monégasque et le gouvernement. Cela va nous permettre de nous structurer et d'évoluer encore mieux. Tout va dans le bon sens", a-t-il confié au quotidien.Pour rappel, les départs, Kylian Mbappé y compris, vont rapporter 357,5 millions d'euros à l'ASM, laquelle a dépensé 102 millions d'euros pour se renforcer.