Guingamp : Aulas doit savoir perdre, estime Desplat

"Avec Jean-Michel, on prend l'habitude de toutes ces attaques que je vais qualifier de personnelles. Ce n'est pas mon style, a assuré le président guingampais. À ces attaques, souvent méprisantes, je ne peux que renvoyer toute l'estime que j'ai pour ce grand dirigeant." Et d'ajouter : "Sur le débat d'idées, je maintiens la position qui est la mienne. Quand on est dans le football, il faut savoir perdre, il faut savoir reconnaître quand des modèles économiques sont supérieurs. Il faut savoir se remettre en question. Sur le fond, il y a beaucoup de mauvaise foi. Il reproche à un investisseur étatique d'investir massivement dans le foot français, quand dans le même temps lui va chercher 100 M€ de capitaux chinois. Le foot français a besoin de capitaux étrangers pour progresser."