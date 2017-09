Toulouse : Dupraz n'est pas d'accord avec Aulas au sujet du PSG

"Quand Lyon trustait les titres, j'étais content que Lyon figure bien en Europe, a-t-il lancé aux journalistes. À cette époque-là, Lyon tarissait les effectifs principalement des clubs de Ligue 1 et appauvrissait les clubs de Ligue 1 pour assurer son hégémonie. C'était un modèle économique. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y en a d'autres. À savoir que des clubs tout-puissants vont à l'international et réussissent à convaincre des joueurs prestigieux de rejoindre leur club." Il pense aussi que les Français ont parfois tendance à s'en prendre à ceux qui gagnent : "À mon niveau, uniquement à mon niveau, je trouve que c'est salutaire pour le foot français. De toute façon, c'est de la compétition. Sur le terrain mais également en dehors. Donc mieux vaut être premier que dernier. Mais quelques fois, et surtout en France, le premier est toujours jalousé", a-t-il ajouté.