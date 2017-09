PSG : Palmieri ne supportait pas Ibrahimovic

"C'était le plus prétentieux. Ça me dérangeait parce que je le trouvais infect avec la Ligue 1 , le pays et le football français. Tout le monde l'encensait. Neymar , c'est autre chose. Il était vraiment hautain. À un moment donné, il faut avoir un minimum de respect pour ceux qui sont en face de toi. Cela me dérangeait. Le joueur était au-dessus de tout le monde en Ligue 1 mais l'homme était détestable", a-t-il déclaré lors de l'émission Le Vestiaire.