Real Madrid : on ne juge plus que par les stats, regrette Benzema

"C'est quelque chose qui n'intéresse plus les gens en fait. C'est comme ça, c'est le football d'aujourd'hui, on oublie certains détails. Quand un attaquant ne marque pas, mais crée plusieurs situations de jeu, ça n'intéresse personne. Alors qu'un attaquant qui ne touche pas un ballon, qui marque, mais qui n'est pas forcément beau à voir, on s'attarde sur lui. J'estime que le football doit être beau à voir, à regarder", a jugé l'attaquant du Real Madrid . Selon lui, cette habitude a été donnée par les commentateurs : "C'est du basket. On se rapproche de la NBA, je pense même qu'ils vont créer une nouvelle ligue. On ne regarde plus ce qu'il se passe sur le terrain, mais c'est aussi parce que c'est ce qu'on fait voir aux gens. Il n'y a plus d'amour du foot. Quand tu regardes un match à la télé ou une émission, on ne te parle que de statistiques, on ne te parle pas de foot. C'est la vision extérieure. Après, dans les équipes, on parle football, il y a des séances vidéo... Heureusement", a-t-il ajouté.