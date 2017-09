Ligue 1 : Paris déroule à Metz, Lille piétine

L'attaque quatre étoiles du Paris Saint-Germain a frappé. Les hommes d' Unai Emery ont frappé fort ce soir en s'imposant à Metz (5-1) pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 . Cavani ouvre le score à la 31e minute sur une ouverture lumineuse de Neymar , avant l'égalisation du revenant, Emmanuel Rivière (57e). les Grenats semblent en mesure de gêner leurs visiteurs... jusqu'au carton rouge de Benoît Assou-Ekotto (56e). La fin de match est à sens unique avec le premier but parisien de Mbappe (59e), et des réalisations de Neymar (69e), Cavani (75e) et Lucas (87e). Plus tôt dans la soirée, Lille, également réduit à dix, concède un match nul contre Bordeaux (0-0) au terme d'une rencontre insipide.Les résultats de la soirée : Lille/Bordeaux : 0-1, Metz/ PSG : 1-5.Par Etienne Comte (iDalgo)