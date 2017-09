Monaco : Vasilyev confirme une chose pour Mbappé

Le vice-président de l' AS Monaco a confirmé que sa première intention était de vendre le joueur au Real Madrid . "Oui, je le confirme. On ne voulait pas renforcer Paris. Mais quand le joueur nous a expliqué sa motivation, il a fallu respecter son choix. Quand j'ai appris qu'il voulait aller à Paris, j'ai été triste quelques jours. Mais c'est la vie et c'est son choix, j'ai compris (...) On a dit à tous les clubs intéressés que c'est Kylian qui, a la fin, choisirait (...) Il a préféré le projet de Paris", a expliqué le dirigeant monégasque.