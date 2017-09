Les débuts réussis de Mbappé, l'avenir du Barça...Le tour d'Europe de la presse

France

Angleterre

Espagne

Italie

Le journal L'Equipe revient ce samedi sur le large succès du PSG vendredi soir sur la pelouse du FC Metz (5-1) et donne déjà un nom à l'attaque de feu du club parisien. "Et voici la MCN" titre le quotidien sportif, en référence au trio Mbappé-Cavani- Neymar . On retrouve également dans l'édition de ce samedi une longue interview du vice-président de l' AS Monaco A l'image du Sun, la plupart des tabloïds britanniques évoquent très largement le choc entre Manchester City et Liverpool programmé ce samedi (13h30). Les propos d' Arsène Wenger sur les chances de titre de son équipe sont également repris par la presse britannique. Malgré un début de saison compliqué, le technicien d' Arsenal croit vraiment que son équipe peut rivaliser avec Chelsea Manchester United , Manchester City et Liverpool.Si le derby de Barcelone fait la "Une" de la presse catalane ce samedi, As et Marca spéculent déjà sur une éventuelle exclusion de la Liga du FC Barcelone en cas d'indépendance de la Catalogne dans les années à venir. Le gouvernement local a l'intention d'organiser un référendum sur le sujet le 1er octobre.Le Corriere dello Sport se concentre très largement sur la rencontre opposant la Juventus Turin au Chievo Vérone (18h00) et met en avant "le nouveau visage de la Vieille Dame". Szczęsny, Matuidi et Douglas Costa devraient ainsi débuter la rencontre à trois jours du choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions