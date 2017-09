"Quand tu bats un tel record, oui, tu es content dix minutes ou une journée. Mais on ne travaille pas autant sur un mercato en pensant aux records. Et puis, j'insiste, on a très bien travaillé sur les achats aussi. On a acheté pour 100 millions de joueurs", a rappelé le dirigeant monégasque avant de revenir sur le projet global du club qui devient un modèle en Europe sur le plan économique. "On prends des risques et des gros (...) Et personne n'empêche d'autres clubs de faire pareil. Les gens parlent beaucoup de notre projet, certains nous félicitent. On va commencer les travaux du nouveau centre de performance début 2018, l'un des plus modernes en Europe. Il coûtera 50 millions d'euros, cela montre notre ambition", a-t-il poursuivi.