Pour l'attaquant du club bavarois, ses dirigeants se sont montrés un peu trop frileux ces dernières années par rapport aux autres cadors européens. "Jusqu'à aujourd'hui, le Bayern n'a jamais payé plus de 40 millions pour un joueur. Dans le football international, c'est depuis longtemps une somme moyenne, et non plus une grosse somme", a fait remarquer l'international polonais.