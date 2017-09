Le vice-président de l'AS Monaco a rappelé que la situation économique du club de la Principauté lui permettait de conserver certains joueurs majeurs. "On ne veut pas de record, on veut garder l'équipe compétitive en respectant notre modèle économique (...) En 2015, il fallait vendre (Martial) pour remplir les conditions du fair-play financier, c'était une obligation. Là, on est à l'aise financièrement. On vend quand on juge que c'est le moment. Il faut accepter le risque", a expliqué le dirigeant monégasque.