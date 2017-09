PSG : Di Meco juge l'association Neymar-Mbappé

La relation privilégiée entre les deux grosses recrues estivales du PSG est plus que positive selon le consultant radio. "Il y a une relation technique évidente entre les deux. Ils vont être tentés de se chercher, peut-être même un petit trop. Des fois, le jeu ne sera pas là. On est obligé de laisser ce genre de relations d'installer parce que les joueurs comme ça se recherchent naturellement. Mbappé doit être tout heureux de jouer avec Neymar. Neymar sent que le gamin a des grosses possibilités et envie de le faire briller. Je trouve ce genre de réflexion plutôt salutaire quand on est dans un groupe aussi performant que celui du PSG", a estimé l'ancien joueur de l' OM