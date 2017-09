Cette dernière juge "incompréhensibles" les sommes dépensées : "Je vois les développements financiers dans le football professionnel avec un oeil aussi critique que beaucoup d'autres. De telles sommes sont incompréhensibles pour le commun des mortels. " Elle a également demandé aux instances du football, la FIFA et l' UEFA , "d'ajuster les règles" pour garder "un plus grand équilibre sportif" et éviter que les sommes "grimpent de plus en plus." Peut-être sera-t-elle entendu.