En conférence de presse, le coach d' Arsenal s'est exprimé sur les anciens grands joueurs qui ont aussi eu leurs moments de faiblesse : "J'ai toujours des difficultés à comprendre ce qu'est vraiment une légende. J'ai eu tous les joueurs ici, et ils ont tous eu leur faiblesse également. Ils ont eu leurs matches moyens aussi, et des comportements moyens. Personne n'était parfait. Nous devons prendre notre distance avec ça et ne pas être traîné dans l'animosité. Nous sommes tous reconnaissants de ce qu'ils ont apporté au club, mais ce qui compte, ce sont les joueurs sur le terrain et la fierté du club."