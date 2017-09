Pour Pelé, Neymar a fait le bon choix en rejoignant Paris : "Pour Neymar, aller au PSG était la chose la meilleure parce qu'il y avait toujours la comparaison entre Neymar et Messi. Maintenant, il va avoir l'opportunité d'être la grande star. Il a beaucoup de responsabilités" a estimé le Brésilien. "Neymar est plus qu'un attaquant. Il ne fait aucun doute qu'il a un grand avenir devant lui, même s'il doit encore améliorer certaines choses, notamment pour les prochaines Coupes du Monde." Il a conclu en se comparant avec son jeune compatriote : "Les gens me parlent toujours de Neymar. Il vient de Santos comme moi. (...) J'espère qu'il aura une carrière aussi heureuse que la mienne, car c'est un grand joueur et une bonne personne."