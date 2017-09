Match Leicester - Chelsea en direct

Leicester City Chelsea 1:2 Match terminé 63' Jamie Vardy - 41' - Alvaro Morata - Alvaro Morata 50' - Ngolo Kante - Ngolo Kante

Le film du match en direct 41' But de Alvaro Morata But de 50' But de Ngolo Kante But de Jamie Vardy But sur penalty de 63' Wilfred Onyinye Ndidi Carton jaune pour 84'



Les deux derniers champions s'affrontent lors de la 4e journée de Premier League . Après deux succès contre Tottenham et Everton, Chelsea vise la passe de trois sur la pelouse de Leicester, qui n'a pour sa part glané qu'une victoire pour deux défaites. Les Blues d' Antonio Conte souhaitent s'imposer pour se rapprocher des formations de tête et ne pas être déjà distancés dans la course au titre. Les Foxes ont eux l'ambition de s'éloigner de la zone dangereuse.