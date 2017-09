Arsenal : Wenger a failli rejoindre... Manchester United

C'est Martin Edwards, président de MU de 1980 à 2002, qui l'a révélé à la BBC Radio 5 Live : "Peter (Kenyon, ndlr) et moi sommes allés rencontrer Arsène Wenger . Nous avons eu deux rendez-vous avec lui, un à Londres, un à Paris. Il avait l'air intéressé à un moment mais à la fin, il a décidé qu'il ne voulait pas venir parce qu'il voulait être loyal à Arsenal, et plus particulièrement à David Dein, qui était alors vice-président." Sir Alex Ferguson a finalement poursuivi l'aventure avec MU et a gagné ensuite sept titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions , avant sa retraite en 2013.