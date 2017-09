Leicester : le coach complimente Mahrez

Le coach de Leicester semble faire confiance au mental du joueur, qui voulait quitter le club cet été : "Mahrez nous a dit qu'il voulait jouer pour un club du top 5-6. Mais après avoir parlé avec lui ces derniers jours, je n'ai aucun doute sur son professionnalisme et son engagement avec Leicester, qu'il a toujours montré depuis son arrivée ici. Il a un super état d'esprit. De plus, son langage corporel à l'entraînement est bon et c'est très important pour moi et les autres joueurs. Il est excellent." Courtisé par le Barça, Arsenal ou Tottenham , Riyad Mahrez va rester à Leicester au moins jusqu'à cet hiver.