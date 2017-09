Ligue 2 : Lens s'incline encore contre Lorient

Menés 0-1 puis 1-2, les Sang et Or sont revenus à chaque fois mais ont fini par chuter en fin de match. La nomination d'Eric Sikora à la place d' Alain Casanova n'a pour l'instant pas eu l'effet escompté. Au classement, Lens est lanterne rouge avec zéro unité. Les Merlus prennent eux les commandes avec 14 points, devant Le Havre et Reims qui joue lundi contre Brest.