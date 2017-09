Ligue 1 : Caen confirme, Nantes réagit

Et de trois victoires consécutives pour le Stade Malherbe. Caen s'est imposé en effet ce samedi soir à domicile face à Dijon (2-1), dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1 . Santini (5e, sp) et Yambéré (81e, csc) ont marqué les buts caennais tandis que Marie (38e) avait égalisé du côté dijonnais. Dans le même temps, Nantes s'est offert un deuxième succès en trois rencontres sur la pelouse de Montpellier (0-1) à l'aide d'un but de Diego (76e). De son côté, Amiens a enfoncé Strasbourg (0-1) dans un duel de promus. C'est Kakuta (13e) qui a marqué l'unique but de la rencontre. Enfin, Troyes et Toulouse ont concédé le match nul (0-0). Les résultats du soir : Caen 2-1 Dijon / Montpellier 0-1 Nantes / Strasbourg 0-1 Amiens / Troyes 0-0 Toulouse.Par Antoine Merminod (iDalgo)