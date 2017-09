Le retour de Séri à Nice, la démonstration de Dybala... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ESPAGNE

ANGLETERRE

ITALIE

On attaque avec l'Equipe qui fait sa une sur le Niçois Jean-Michaël Séri, grand artisan de la déculottée infligée à l' AS Monaco hier (4-0). Ce dernier, capitaine du soir, est revenu en forme sur le terrain et a oublié sa déception de ne pas quitter le club pour rejoindre la Catalogne et le Barça cet été.Le quotidien espagnol AS fait lui sa couverture sur le match nul du Real Madrid face à Levante (1-1), en titrant que c'est une nouvelle perte de points après le nul de la semaine dernière face au FC Valence . Dans le même temps, le Barça et le FC Séville se sont largement imposés (5-0 ; 3-0).De son côté, le Daily Express met en une le choc spectaculaire entre Sadio Mané et le gardien Ederson lors du match Man City 5-0 Liverpool . Le Sénégalais a frappé involontairement avec son pied le visage du gardien brésilien, qui a dû être évacué de la pelouse. Le carton rouge de Mané en première mi-temps a fait plonger son équipe, qui a encaissé 4 buts ensuite.Enfin, Tuttosport, ainsi que le reste de la presse sportive du pays, est en pâmoison devant les 40 minutes de Paulo Dybala face au Chievo Verone (3-0). Le quotidien dit de l'Argentin qu'il est "stellaire". Il a notamment marqué un superbe but après avoir dribblé deux défenseurs, et a plus généralement brillé par son activité et sa justesse technique.