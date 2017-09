Conscient de devoir se racheter une conduite après la fameuse affaire, où il a insulté son entraîneur de l'époque, Laurent Blanc , et des coéquipiers, Serge Aurier dit s'être "renfermé" sur lui-même, notamment en n'ayant plus aucune relation avec la presse. "C'était un feuilleton qui n'allait pas se finir. Une histoire qui a duré plus d'un an. J'étais dans une année de rachat, parce que moi je sais que j'ai manqué de respect au club et c'était important pour moi de repartir sur une grande saison et donner le maximum au club." Conscient que le président Nasser al-Khelaïfi, notamment, a fait beaucoup pour lui, le joueur voulait le remercier en restant et en faisant "une grande saison." Mais, devant se tenir "à carreau", le joueur n'était "plus à l'aise", et il a compris alors que c'était "le moment de partir" pour retrouver le plaisir de jouer au foot. Peut-être le retrouvera-t-il dans son nouveau club.