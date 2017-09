Man City : Mendy aurait refusé d'aller à Chelsea

Le président de l'ASM ne voulait initialement pas laissé partir le latéral français. "On a longtemps résistés." Avant de céder. "Et puis, on s'est demandés, compte tenu des offres qu'on avait pour lui et de sa volonté de partir, s'il serait capable de refaire la même saison." L'insistance du joueur a beaucoup pesé dans la décision : "Au départ, je lui ai dit : 'Non, tu restes.' Il me répondait : 'Mais Vadim, je veux vraiment aller à City avec Guardiola.' " Jusqu'à dénigrer un autre club de Premier League : "Plusieurs fois, il m'a dit : 'Si c'était Chelsea , je resterais, mais là, c'est Guardiola, je veux y aller.' " Et quand Manchester City a mis le prix pour le faire devenir le plus cher défenseur du monde, Vasyliev n'avait "plus d'arguments à lui opposer." Et Mendy s'en est allé.