Le joueur, qui pourrait faire ses débuts ce soir sous ses nouvelles couleurs, devait initialement rejoindre le Zenit Saint-Pétersbourg : "J'avais des contacts avec Marseille depuis deux mois. Le club a appelé mes agents, les dirigeants ont pris des renseignements. J'étais flatté de cet intérêt, mais il n'y a rien eu de concret ensuite. J'ai choisi de partir au Zénit Saint-Pétersbourg, un club avec une petite histoire et un beau stade. La Coupe du Monde sera là-bas l'été prochain. Je me suis dit que c'était une bonne chose." Puis, un peu avant l'humiliation à Monaco (6-1), le club est revenu vers le joueur, qui a "vite changé d'avis." Enfin, tout s'est accéléré après la défaite. Et l'appel de Rudi Garcia , qui lui a expliqué le projet, a également été décisif. "L'OM est un grand club en France avec un beau projet. Je n'ai pas hésité."