OL : Genesio ne prévoit pas de s'en aller

Regrettant le fait que personne n'avait dit qu'il était "celui qui avait le plus gagné depuis quelques années", l'entraîneur des Gones a défendu son bilan devant la caméra de BeIN Sports, expliquant ne pas vouloir quitter son poste. "On fait une demi-finale d' Europa League , je trouve qu'il y a des choses qui ont été dévalorisées, un acharnement pour certains que je n'accepte pas. Je l'ai déjà dit, je suis très très bien à Lyon donc j'aimerais rester le plus longtemps possible. J'ai tout ce qu'il me faut ici, ça donne envie de rester là longtemps. Il y a un projet intéressant avec un président qui est sûrement le meilleur de France et l'un des meilleurs d'Europe."